По словам Марченко, Украина выполняет все обязательства в рамках соглашения с Фондом.

В Минфине отреагировали на слухи о приостановке программы с МВФ Министерство финансов Украины

Никаких предпосылок для прекращения программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не существует. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте Минфина.

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“Не думаю, что есть какие-либо поводы для разговоров о прекращении программы сотрудничества с МВФ. Мы готовы к следующему пересмотру программы и выполняем все обязательства“, - сказал чиновник.

По его словам, речь идет о работе с проблемными кредитами, утверждении новых положений и структур для налоговой и таможни, создании условий для запуска рынка газа и пересмотре тарифов на отопление.

Эти структурные маяки либо уже выполнены, либо находятся на финальной стадии. Мяч - на стороне Фонда. После паузы из-за ожидания назначения нового руководства НБУ в МВФ осуществляют внутренние консультации. Думаю, в ближайшее время появятся четкие ориентиры относительно времени проведения онлайн-миссии.

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Марченко уточнил, что последняя консультация с представителями МВФ состоялась в конце июля, и “нормальный диалог с Фондом продолжается“.

Напомним, что в конце июля представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что прогресс в корпоративном управлении в Украине - в частности, относительно независимости наблюдательных советов большинства банков - еще недостаточен.