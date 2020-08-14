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Северный поток-2: Страны ЕС направили ноту протеста США из-за санкций

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В Евросоюзе обвиняют Вашингтон в нарушении международного права.
Северный поток-2: Страны ЕС направили ноту протеста США из-за санкций
Северный поток-2: Страны ЕС направили ноту протеста США из-за санкций
depositphotos.com

24 страны Европейского Союза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода “Северный поток-2“. Об этом сообщает портал BIN со ссылкой на западные СМИ.

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Согласно сообщению, в европейских дипломатических кругах подтвердили, что демарш, содержащий обвинение в нарушении международного права, был направлен МИД США еще в среду.

“Несмотря на то что далеко не все члены ЕС участвуют или поддерживают строительство газопровода, содружеству удалось выработать практически единую позицию. Только три страны отказались поддержать ноту протеста - информации о том, какие именно это страны, пока нет“, - говорится в материале.

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Отмечается, что содержание ноты повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное еще 17 июля. В нем тот выразил глубокую озабоченность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов, отметив, что “европейская политика должна определяться в Европе, а не в третьих странах“.

Напомним, на днях немецко-финская энергетическая компания Uniper предупредила акционеров, что из-за американских санкций “возросла вероятность того, что строительство Северного потока-2 затянется или вообще не будет завершено“.

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Теги: Северный поток-2, санкции сша, Евросоюз
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Совсемскоро    14.08.2020, 11:56
Оценка:  0
Совсемскоро
Любопытно, какие три страны не подписали ноту - по идее, их должно быть четыре: Польша, Литва, Латвия, Эстония - четыре шавки, прикормленные Вашингтоном. Так, кто же из них взбунтовался?
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