"Категорически не приемлю": Глава Минфина - о реструктуризации госдолга

По словам Марченко, Украина будет выплачивать долговые обязательства, оставаясь надежным заемщиком.

Для новой реструктуризации долговых обязательств Украины нет ни политических, ни экономических оснований. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте Минфина.

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По словам чиновника, Украина будет “выплачивать наши долговые обязательства, оставаясь надежными заемщиками“.

Я категорически не воспринимаю даже постановку вопроса о реструктуризации долговых обязательств Украины.

“Потеряв доверие один раз, его приходится восстанавливать десятки лет. Мы, наоборот, должны идти в сторону снижения кредитных рисков, улучшения репутации и повышения кредитных рейтингов. Это позволит нам заменить предыдущие дорогие долги новыми - более дешевыми, что мы уже делаем“, - сказал Марченко.

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По словам министра, объем госдолга Украины на конец июля составлял около $85 млрд. Из этой суммы на внешний долг приходится $42 млрд. При этом в 2020 году госдолг увеличится из-за необходимости финансировать дефицит госбюджета в объеме 7,5% ВВП.

“Наибольшие выплаты должны быть в сентябре, когда нужно отдать около $2,1 млрд. Но для сентябрьских выплат мы аккумулировали достаточно ресурсов. В октябре-декабре долговая нагрузка будет умеренной и посильной“, - отметил Марченко.

Напомним, что в конце июля Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году.