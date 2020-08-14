"Категорически не приемлю": Глава Минфина - о реструктуризации госдолга
Для новой реструктуризации долговых обязательств Украины нет ни политических, ни экономических оснований. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте Минфина.
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По словам чиновника, Украина будет “выплачивать наши долговые обязательства, оставаясь надежными заемщиками“.
Я категорически не воспринимаю даже постановку вопроса о реструктуризации долговых обязательств Украины.
“Потеряв доверие один раз, его приходится восстанавливать десятки лет. Мы, наоборот, должны идти в сторону снижения кредитных рисков, улучшения репутации и повышения кредитных рейтингов. Это позволит нам заменить предыдущие дорогие долги новыми - более дешевыми, что мы уже делаем“, - сказал Марченко.
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По словам министра, объем госдолга Украины на конец июля составлял около $85 млрд. Из этой суммы на внешний долг приходится $42 млрд. При этом в 2020 году госдолг увеличится из-за необходимости финансировать дефицит госбюджета в объеме 7,5% ВВП.
“Наибольшие выплаты должны быть в сентябре, когда нужно отдать около $2,1 млрд. Но для сентябрьских выплат мы аккумулировали достаточно ресурсов. В октябре-декабре долговая нагрузка будет умеренной и посильной“, - отметил Марченко.
Напомним, что в конце июля Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году.
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