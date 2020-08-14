Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Категорически не приемлю": Глава Минфина - о реструктуризации госдолга

Комментариев: 0
По словам Марченко, Украина будет выплачивать долговые обязательства, оставаясь надежным заемщиком.
"Категорически не приемлю": Глава Минфина - о реструктуризации госдолга
"Категорически не приемлю": Глава Минфина - о реструктуризации госдолга
Министерство финансов Украины

Для новой реструктуризации долговых обязательств Украины нет ни политических, ни экономических оснований. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте Минфина.

Читай также: Госдолг Украины превысил $85 млрд

По словам чиновника, Украина будет “выплачивать наши долговые обязательства, оставаясь надежными заемщиками“.

Я категорически не воспринимаю даже постановку вопроса о реструктуризации долговых обязательств Украины.

“Потеряв доверие один раз, его приходится восстанавливать десятки лет. Мы, наоборот, должны идти в сторону снижения кредитных рисков, улучшения репутации и повышения кредитных рейтингов. Это позволит нам заменить предыдущие дорогие долги новыми - более дешевыми, что мы уже делаем“, - сказал Марченко.

Читай также: Дефицит госбюджета Украины за полгода составил почти 50 млрд грн

По словам министра, объем госдолга Украины на конец июля составлял около $85 млрд. Из этой суммы на внешний долг приходится $42 млрд. При этом в 2020 году госдолг увеличится из-за необходимости финансировать дефицит госбюджета в объеме 7,5% ВВП.

“Наибольшие выплаты должны быть в сентябре, когда нужно отдать около $2,1 млрд. Но для сентябрьских выплат мы аккумулировали достаточно ресурсов. В октябре-декабре долговая нагрузка будет умеренной и посильной“, - отметил Марченко.

Напомним, что в конце июля Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году.

Поделись:
Теги: Минфин, реструктуризация, госдолг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь