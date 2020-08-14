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В Минфине рассказали, кто будет недоволен повышением "минималки"

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По словам Марченко, бизнес, который платит официальную зарплату намного выше минимальной, не почувствует изменений.
В Минфине рассказали, кто будет недоволен повышением "минималки"
В Минфине рассказали, кто будет недоволен повышением "минималки"
depositphotos.com

Украинский бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, не почувствует никаких изменений от грядущего повышения “минималки“. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте Минфина.

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По словам чиновника, в этом году благодаря увеличению минимальной заработной платы около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физических лиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

В этом году повышение МЗП состоится в рамках 300 грн - с 4723 грн до 5000 грн. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату.

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“А компании, которые платят налоги только с 4723 грн минимальной зарплаты, а остальные выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства“, - отметил Марченко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять закон о повышении минимальной зарплаты.

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Теги: минимальная зарплата, Минфин, доходы бюджета
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