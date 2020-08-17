Опубликован прогноз развития Украины на 2021-2023 годы: Показатели

Макропоказатели будут основой при подготовке проекта госбюджета-2021.

На сайте Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликован прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Документ был одобрен правительством 29 июля.

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Так, по базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после потерь, вызванных COVID-19, и прогнозируется:

рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году;

увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на уровне 12,1% в 2021 году, 6,0% в 2022 году и 5,1% в 2023 году;

уровень безработицы в 2021 году - 9,2%, в 2022 году - 8,5%, в 2023 году - 8,0%;

рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году.

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“Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021 год“, - отметили в Минэкономики.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2021-2023 гг. Согласно прогнозу правительства, рост ВВП в 2021 году составит 4,6%, инфляция - 7,3%.