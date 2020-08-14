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В Украине экспорт падает медленнее импорта: Озвучены цифры

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Крупнейшим торговым партнером Украины в январе-июле 2020 года был Евросоюз.
В Украине экспорт падает медленнее импорта
В Украине экспорт падает медленнее импорта
depositphotos.com

За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил $55,48 млрд, что на $6,3 млрд меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной таможенной службы.

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Согласно сообщению, в январе-июле 2020 года в Украину импортировали товаров на более чем $28,8 млрд, что на $4,2 млрд, или 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом экспорт из Украины сократился на $2,1 млрд, или 7%, и составил $26,6 млрд.

В Украине экспорт падает медленнее импорта
В Украине экспорт падает медленнее импорта
t.me/UkraineCustoms

Больше всего импортировали товаров из Евросоюза - 43%. Из государств СНГ ввезли 16% продукции, из других стран - 41%. При этом Украина экспортировала в ЕС 37% товаров, в страны СНГ - 13%, в другие страны - 50%.

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Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляли:

  • зерновые -18,5%;
  • черные металлы - 16,9%;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения - 12,8%.

Среди импорта наибольшая доля принадлежала следующим товарам:

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  • минеральные топлива, нефть и продукты переработки - 15,8%;
  • ядерные реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - 10,7%;
  • средства наземного транспорта, кроме ж/д и трамвайного подвижного состава, а также их части и оборудование - 9,6%.

Напомним, что дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-апрель 2020 года составил $674,5 млн, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Теги: торговое сальдо, Импорт, экспорт
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.08.2020, 16:47
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гость
С каких делов прирост,если Ураина покупает у поляков сало.
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