Курс валют на 17.08.2020: доллар и евро вновь проседают к гривне
Нацбанк установил официальный курс валют на 17 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 17 августа на отметке в 27,34 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 6 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,30 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 17 августа:
- 100 долларов США - 2734 грн (-6 коп.)
- 100 евро - 3230 грн (-11 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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