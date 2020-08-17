Кличко показал, как строят метро на Виноградарь

К концу 2021 года в Киеве планируют открыть две новых станции метрополитена.

На комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь, установили планшайбу. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также показал короткое видео о том, как происходил процесс установки оборудования.

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“Под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит - весом почти 60 тонн. И диаметром - более 6 метров. Установили ее на комплекс “Галина“, с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро“, - сообщил Кличко.

Он отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. Примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

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“К концу следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь - “Мостицкая“ и “Проспект Правды“, - сообщил мэр Киева.

Напомним, в апреле мэр Киева Виталий Кличко выступил с опровержением того, что работы по строительству метро на жилом массиве Виноградарь остановлены.