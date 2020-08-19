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Нефть на мировых рынках в понедельник ощутимо дорожает

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Инвесторы не теряют оптимизма относительно восстановления спроса на топливо.
Нефть на мировых рынках в понедельник ощутимо дорожает
Нефть на мировых рынках в понедельник ощутимо дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник вновь растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:13 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,89% - до 45,20 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,05% - до 42,54 доллара за баррель.

Оптимизм по поводу восстановления спроса на топлива возрос после обнародования данных по экономической ситуации в США. Так, рост годовой инфляции в стране за июль оказался ниже прогнозированного ранее, а количество заявок на пособие по безработице за неделю оказалось ниже 1 миллиона впервые с конца марта.

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Тем временем, по информации западных СМИ, государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Как известно, Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а США - крупнейшим производителем “черного золота“.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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