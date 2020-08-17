Приватизация Укрспирта: глава ГП рассказал, сколько стоят заводы

Первый завод госпредприятия планируют продать уже в сентябре 2020 года.

Общая стоимость заводов ГП “Укрспирт“ составляет 2-2,5 млрд грн. Об этом в интервью Лига сообщил и.о председателя госпредприятия Сергей Блескун. По его словам, первый завод Укрспирта будет продан уже в сентябре 2020 года.

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“Кабмин сегодня утвердил программу развития спиртовой отрасли до 2023 года. Это был последний блок-фактор для старта продажи. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко говорит, что через месяц после принятия программы фонд сможет выставить на торги первый завод“, - сказал Блескун.

По словам главы Укрспирта, на балансе государства сейчас больее 80 спиртовых заводов. 41 из них составляют госпредприятие Укрспирт, а остальные - госконцерн Укрспирт. При этом предприятия концерна со временем должны были передать в ГП “Укрспирт“, однако этого не произошло.

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“Те объекты, за которые я отвечаю, - 41 завод ГП “Укрспирт“, - могут стоить около 2-2,5 млрд грн. Еще надо учитывать коэффициент повышения, который прогнозирует ФГИ. Неработающие заводы концерна уйдут за меньшие деньги, как промышленные площадки“, - уточнил Блескун.

Напомним, что Укрспирт перестал быть монополистом отрасли в Украине - Министерство финансов Украины в рамках процесса демонополизации выдало лицензии на производство спирта частным заводам.