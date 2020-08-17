Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Приватизация Укрспирта: глава ГП рассказал, сколько стоят заводы

Комментариев: 4
Первый завод госпредприятия планируют продать уже в сентябре 2020 года.
Приватизация Укрспирта: глава ГП рассказал, сколько стоят заводы
Приватизация Укрспирта: глава ГП рассказал, сколько стоят заводы
Укрспирт/Facebook

Общая стоимость заводов ГП “Укрспирт“ составляет 2-2,5 млрд грн. Об этом в интервью Лига сообщил и.о председателя госпредприятия Сергей Блескун. По его словам, первый завод Укрспирта будет продан уже в сентябре 2020 года.

Читай также: Укрспирт не будет поднимать цены на продукцию

“Кабмин сегодня утвердил программу развития спиртовой отрасли до 2023 года. Это был последний блок-фактор для старта продажи. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко говорит, что через месяц после принятия программы фонд сможет выставить на торги первый завод“, - сказал Блескун.

По словам главы Укрспирта, на балансе государства сейчас больее 80 спиртовых заводов. 41 из них составляют госпредприятие Укрспирт, а остальные - госконцерн Укрспирт. При этом предприятия концерна со временем должны были передать в ГП “Укрспирт“, однако этого не произошло.

Читай также: Приказ об увольнении главы Укрспирта отменен

“Те объекты, за которые я отвечаю, - 41 завод ГП “Укрспирт“, - могут стоить около 2-2,5 млрд грн. Еще надо учитывать коэффициент повышения, который прогнозирует ФГИ. Неработающие заводы концерна уйдут за меньшие деньги, как промышленные площадки“, - уточнил Блескун.

Напомним, что Укрспирт перестал быть монополистом отрасли в Украине - Министерство финансов Украины в рамках процесса демонополизации выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

Поделись:
Теги: Укрспирт, госпредприятия, приватизация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Trillioner    17.08.2020, 14:48
Оценка:  0
Trillioner
100млн. за такой бизнес. суки воры заберут. сука страна иди на.хер
Fon_Pascha    17.08.2020, 13:29
Оценка:  -22
Fon_Pascha
бред, только за год эти предприятия продают на миллиарды, а сколько еще разворовуется?
B5    17.08.2020, 13:17
Оценка:  +2
B5
правильно(((..еще ж не все продали......
гость  (аноним)  17.08.2020, 13:17
Оценка:  +1
гость
охуенно
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь