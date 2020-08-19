"Печатный станок": глава НБУ рассказал, планируется ли эмиссия гривны
Национальный банк Украины не планирует запускать эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп ОВГЗ. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко. По его словам, соответствующие опасения не сбылись, и о них стоит забыть.
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“Все аукционы Министерство финансов в это время проводило. Национальный банк все аукционы, согласно нашим заявленным графикам, проводил. Ни на день мы не поменяли график. То есть мы проводили все аукционы - и долгосрочные поддержки ликвидности, и краткосрочные. Так оно дальше и будет работать“, - сказал Шевченко.
Он отметил, что у банков сейчас избыточная ликвидность, которой достаточно не только для выполнения всех клиентских платежей и обязательств перед вкладчиками, но и для инвестиций в различные инструменты.
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Глава Нацбанка также сообщил, что в НБУ планируют расширить перечень залогов, которые будут принимать по кредитам рефинансирования. В частности, это могут быть не только ОВГЗ, но и муниципальные облигации.
Напомним, в начале июля глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что Национальный банк Украины не планирует осуществлять неконтролируемую эмиссию гривны.
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