Доля государства в банковском секторе будет снижаться - Шевченко

В НБУ планируют дальнейшую приватизацию госбанков.

Доля государства в украинском банковском секторе будет сокращаться. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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По его словам, стратегия развития украинских государственных банков будет дорабатываться, но в целом она остается прежней.

“Мы будем поддерживать дальнейшую приватизацию госбанков. 60% доли государства на рынке не является нормальным. Это доля - следствие кризиса, но для нашей банковской системы она слишком велика“, - сказал он.

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При этом он отметил, что развитие и продолжение реформы корпоративного управления критически необходимо для прибыльности работы государственных банков.

“Это очень важный элемент на пути к дальнейшей приватизации. Без прозрачной системы управления инвесторы не приходят“, - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что четыре банка государственного сектора за шесть месяцев 2020 года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.