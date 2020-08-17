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Валютные кредиты: Зеленский ветировал продление моратория на взыскание долгов

Комментариев: 1
Закон отправлен на доработку в Верховную Раду.
Валютные кредиты: Зеленский ветировал продление моратория на взыскание долгов
Валютные кредиты: Зеленский ветировал продление моратория на взыскание долгов
depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон №3640, предусматривающий продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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По мнению главы государства, отдельные положения документа не согласуются с Конституцией и законами Украины, а также “не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы“.

Законом фактически изменяются условия, при котором становится невозможным по кредитному договору принудительно отчуждать имущество без согласия собственника.

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“Такая ситуация создает неоднозначную трактовку закона, сделает невозможным кредитным учреждениям получить обеспечения по кредитным договорам и приведет к правовому коллапсу и нарушению конституционного принципа обязательности исполнения судебных решений“, - отмечает президент.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам. Соответствующий законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов.

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Теги: валютный кредит, долг по кредиту, Зеленский, мораторий, вето
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Комментариев (1)
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КульныйПэрэць    17.08.2020, 14:51
Оценка:  -27
КульныйПэрэць
Клоун,кукарекающий о знании Конституции,кажется ещё более смешным! :-)
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