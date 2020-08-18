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Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь

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Нацбанк установил официальный курс валют на 18 августа.
Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 18 августа на отметке в 27,30 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,37 грн. Это на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 18 августа:

  • 100 долларов США - 2730 грн (-4 коп.)
  • 100 евро - 3237 грн (+7 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь
НБУ

Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь
НБУ

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.

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Теги: курс валют, НБУ, доллар, евро, гривна
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