Курс валют на 18.08.2020: доллар продолжает дешеветь
Нацбанк установил официальный курс валют на 18 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 18 августа на отметке в 27,30 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,37 грн. Это на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 18 августа:
- 100 долларов США - 2730 грн (-4 коп.)
- 100 евро - 3237 грн (+7 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.
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