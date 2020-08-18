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Шевченко рассказал, что будет дальше с курсом гривны

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Задача НБУ будет заключаться в сглаживании избыточных колебаний курса.
Шевченко рассказал, что будет дальше с курсом гривны
Шевченко рассказал, что будет дальше с курсом гривны
НБУ/Facebook

В Украине будет сохраняться плавающее курсообразование. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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По его словам, стратегическая задача НБУ будет заключаться в сглаживании избыточных колебаний курса - как в одну так и в другую сторону.

“Нам часто задают вопрос, будем ли публиковать точные критерии, по которым НБУ определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями. Я говорил и еще раз хочу сказать: нет, эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций“, - сказал глава НБУ.

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По словам Шевченко, если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов, а экономика от этого ничего не выиграет.

Напомним, в конце июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком Украины вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции.

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Теги: курс гривны, Шевченко, девальвация
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