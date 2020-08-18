В НБУ рассказали, когда ждать второго транша от МВФ
Украина рассчитывает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
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По его словам, на соответствующем предположении построен недавно опубликованный макроэкономический прогноз НБУ. При этом Шевченко отметил, что в настоящее время Украина успешно движется “по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков“.
“Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в текущем году“, - сказал глава Нацбанка.
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При этом Шевченко не назвал точных дат получения второго транша, пояснив, что “сейчас отпускной сезон“, и “точные даты будут понятны ближе к концу августа“.
Напомним, что в начале июня Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление кредита Украине в размере пять миллиардов долларов.
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