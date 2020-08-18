Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ рассказали, когда ждать второго транша от МВФ

Комментариев: 0
По словам Шевченко, Украина успешно выполняет условия Меморандума с Фондом.
В НБУ рассказали, когда ждать второго транша от МВФ
В НБУ рассказали, когда ждать второго транша от МВФ
depositphotos.com

Украина рассчитывает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Читай также: В Минфине отреагировали на слухи о приостановке программы с МВФ

По его словам, на соответствующем предположении построен недавно опубликованный макроэкономический прогноз НБУ. При этом Шевченко отметил, что в настоящее время Украина успешно движется “по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков“.

“Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в текущем году“, - сказал глава Нацбанка.

Читай также: В МВФ усомнились в независимости набсоветов украинских банков

При этом Шевченко не назвал точных дат получения второго транша, пояснив, что “сейчас отпускной сезон“, и “точные даты будут понятны ближе к концу августа“.

Напомним, что в начале июня Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление кредита Украине в размере пять миллиардов долларов.

Поделись:
Теги: Шевченко, МВФ, транш, программа stand-by
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь