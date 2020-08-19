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Нефть на мировых рынках падает в цене

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Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Нефть на мировых рынках падает в цене
Нефть на мировых рынках падает в цене
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник вновь растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:01 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,22% - до 45,27 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,33% - до 42,75 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, на динамику рынка влияет сохраняющаяся напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Так, накануне министерство торговли США объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской компании Huawei к ключевым для ее работы компонентам.

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Тем временем по оценкам трейдеров, отслеживающих динамику фондового рынка США, восстановление американской экономики, а, соответственно, и спрос на энергоресурсы, будет происходить быстрее, чем ожидалось.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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