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В Киеве стало проще забрать авто со штрафплощадки: Подробности

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Новый сервис позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи авто на 25-30%.
В Киеве стало проще забрать авто со штрафплощадки
В Киеве стало проще забрать авто со штрафплощадки
depositphotos.com

В Киеве заработал в тестовом режиме новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

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По его словам, сервис позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи авто на 25-30%.

“Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль“, - рассказал чиновник.

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По словам Осипова, этот сервис призван разгрузить улицы от хаотично запаркованных авто. Кроме того, он создан для того, чтобы “оплатить штраф и забрать машину было комфортно, как это должно быть в европейской столице“.

Напомним, что в середине июля в Киеве была открыта новая штрафплощадка.

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Теги: штрафплощадка, автомобили, Киев
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