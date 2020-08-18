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НБУ выделил 14 банкам почти 5 млрд грн рефинанса: Кто сколько получил

Комментариев: 2
Наибольшая сумма рефинансирования досталась государственному Укрэксимбанку.
НБУ выделил 14 банкам почти 5 млрд грн рефинанса: Кто сколько получил
НБУ выделил 14 банкам почти 5 млрд грн рефинанса: Кто сколько получил
НБУ

Национальный банк Украины предоставил рефинансирование 14 украинским банкам на общую сумму в 4,8 млрд грн. Об этом сообщается на сайте регулятора. Согласно сообщению, НБУ провел два тендера:

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  • сроком на 84 дня по заявкам трех банков на сумму 90,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых;
  • сроком на 1 820 дней по заявкам 11 банков на сумму 4,73 млрд грн по процентной ставке 6% годовых.

По информации Нацбанка, по результатам тендеров список банков, получивших рефинансирование, выглядит следующим образом:

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  • Укрэксимбанк - 2,89 млрд грн;
  • Радабанк -100 млн грн;
  • Украинский капитал - 56 млн грн;
  • КИБ - 75 млн грн;
  • Мисто Банк - 28,6 млн грн;
  • Кристалбанк - 218 млн грн;
  • РВС Банк - 116,8 млн грн;
  • Таксомбанк - 500 млн грн;
  • Банк Грант - 48 млн грн;
  • МИБ - 100 млн грн;
  • Акордбанк - 450 млн грн;
  • Банк Сич - 14 млн грн;
  • Украинский банк реконструкции и развития - 50 млн грн;
  • Банк Авангард - 190 млн грн.

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Напомним, на днях председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор не планирует запускать эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп ОВГЗ.

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Теги: НБУ, рефинансирование, украинские банки
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    18.08.2020, 11:40
Оценка:  +12
БРОКЕР_666
а чего их не позакрывать нахрен
exolot    18.08.2020, 11:19
Оценка:  +1
exolot
Кто и сколько вывел в офшоры было бы правильней написать.
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