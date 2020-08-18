Наибольшая сумма рефинансирования досталась государственному Укрэксимбанку.

НБУ выделил 14 банкам почти 5 млрд грн рефинанса: Кто сколько получил НБУ

Национальный банк Украины предоставил рефинансирование 14 украинским банкам на общую сумму в 4,8 млрд грн. Об этом сообщается на сайте регулятора. Согласно сообщению, НБУ провел два тендера:

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сроком на 84 дня по заявкам трех банков на сумму 90,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых;

сроком на 1 820 дней по заявкам 11 банков на сумму 4,73 млрд грн по процентной ставке 6% годовых.

По информации Нацбанка, по результатам тендеров список банков, получивших рефинансирование, выглядит следующим образом:

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Укрэксимбанк - 2,89 млрд грн;

Радабанк -100 млн грн;

Украинский капитал - 56 млн грн;

КИБ - 75 млн грн;

Мисто Банк - 28,6 млн грн;

Кристалбанк - 218 млн грн;

РВС Банк - 116,8 млн грн;

Таксомбанк - 500 млн грн;

Банк Грант - 48 млн грн;

МИБ - 100 млн грн;

Акордбанк - 450 млн грн;

Банк Сич - 14 млн грн;

Украинский банк реконструкции и развития - 50 млн грн;

Банк Авангард - 190 млн грн.

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Напомним, на днях председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор не планирует запускать эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп ОВГЗ.