НБУ выделил 14 банкам почти 5 млрд грн рефинанса: Кто сколько получил
Наибольшая сумма рефинансирования досталась государственному Укрэксимбанку.
Национальный банк Украины предоставил рефинансирование 14 украинским банкам на общую сумму в 4,8 млрд грн. Об этом сообщается на сайте регулятора. Согласно сообщению, НБУ провел два тендера:
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- сроком на 84 дня по заявкам трех банков на сумму 90,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых;
- сроком на 1 820 дней по заявкам 11 банков на сумму 4,73 млрд грн по процентной ставке 6% годовых.
По информации Нацбанка, по результатам тендеров список банков, получивших рефинансирование, выглядит следующим образом:
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- Укрэксимбанк - 2,89 млрд грн;
- Радабанк -100 млн грн;
- Украинский капитал - 56 млн грн;
- КИБ - 75 млн грн;
- Мисто Банк - 28,6 млн грн;
- Кристалбанк - 218 млн грн;
- РВС Банк - 116,8 млн грн;
- Таксомбанк - 500 млн грн;
- Банк Грант - 48 млн грн;
- МИБ - 100 млн грн;
- Акордбанк - 450 млн грн;
- Банк Сич - 14 млн грн;
- Украинский банк реконструкции и развития - 50 млн грн;
- Банк Авангард - 190 млн грн.
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Напомним, на днях председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор не планирует запускать эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп ОВГЗ.
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