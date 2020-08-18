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В налоговой похвастались рекордными поступлениями от НДС

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В ГНС продолжают борьбу со схемами уклонения от налогообложения.
В налоговой похвастались рекордными поступлениями от НДС
В налоговой похвастались рекордными поступлениями от НДС
Государственная налоговая служба Украины

Эффективность от налога на добавленную стоимость в Украине за январь-июнь 2020 года достигла рекордных значений за последние 10 лет - 3,03%. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

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По его словам, среднемесячные поступления с мая по июль выросли до 8,5 млрд грн. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился в 1,4 раза.

“Такие результаты мы имеем благодаря разрушению схем уклонения от налогообложения. Мы практически прекратили массовое существование такого понятия, как скрутка, и минимизировали возможность формирования фиктивного налогового кредита по НДС“, - сказал чиновник.

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Также, по словам Любченко, улучшить эффективность администрирования НДС удалось за счет перехода к модели оперативного реагирования на налоговые риски, что уже позволило привлечь 11,8 млрд грн.

Напомним, в июле министр финансов Сергей Марченко заявил, что Государственная налоговая служба успешно борется со скрутками по налогу на добавленную стоимость. При этом, по его словам, говорить о победе над этой схемой еще рано.

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Теги: ГНС, НДС, налогообложение
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Комментариев (1)
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navigator2    18.08.2020, 17:35
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navigator2
ненавиджу податкову так же як і ка-цапов
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