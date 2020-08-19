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В Украине плавно растет потребление электроэнергии: Названы отрасли-лидеры

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Потребление электрики приближается к докарантинному уровню.
В Украине плавно растет потребление электроэнергии: Названы отрасли-лидеры
В Украине плавно растет потребление электроэнергии: Названы отрасли-лидеры
depositphotos.com

В июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт-ч, что лишь на 0,7% меньше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщается на сайте НЭК “Укрэнерго“.

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Согласно сообщению, при этом уровень потребления промышленности в июле 2020 года снизился на 3,2% по сравнению с июлем 2019 года.

Отмечается, что в июле наблюдался рост потребления химической и нефтехимической промышленности на 14,9%, населения - на 4,7%, коммунально-бытовых потребителей - на 4,3%, строительства - на 3,3% и других непромышленных потребителей - на 0,6%.

В Украине плавно растет потребление электроэнергии: Названы отрасли-лидеры
В Украине плавно растет потребление электроэнергии: Названы отрасли-лидеры
ua.energy

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“В то же время, наибольший спад за июль продемонстрировали машиностроительная отрасль (-15,2%), транспортный сектор (-12,5%) и сельскохозяйственные потребители (-10,9%)“, - говорится в сообщении.

Также, согласно данным Укрэнерго, за январь-июль 2020 года потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось только у населения (+2,6%) и химической и нефтехимической промышленности (+16,9%).

В Украине плавно растет потребление электроэнергии: Названы отрасли-лидеры
В Украине плавно растет потребление электроэнергии: Названы отрасли-лидеры
ua.energy

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При этом за указанный период сократилось потребление машиностроительной отраслью (-19,1%), транспортом (-17,1%), коммунально-бытовыми потребителями (-9,7%) и в строительстве (-8,5%).

“В целом уровень потребления электроэнергии всей промышленностью за январь-июль 2020 года снизился на 5,5%“, - уточнили в Укрэнерго.

Напомним, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь.

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Теги: электроэнергия, потребители, промышленность
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