Украинцев предупредили об ускорении инфляции: Подробности

Цены будут расти из-за эмиссии гривны и повышения себестоимости товаров после карантина.

До конца 2020 года на динамику инфляции в Украине будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег. Об этом говорится в Обзоре инфляции, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно документу, этот механизм будет использоваться для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мероприятий.

В обзоре также отмечается, что рост потребительских цен будет возможен из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

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“В дальнейшем на протяжении 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньшими, чем прогнозировалось в начале года“, - сообщили в Минэкономики.

Напомним, на днях председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор не планирует запускать эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп ОВГЗ.