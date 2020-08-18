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Украинцев предупредили об ускорении инфляции: Подробности

Комментариев: 4
Цены будут расти из-за эмиссии гривны и повышения себестоимости товаров после карантина.
Украинцев предупредили об ускорении инфляции
Украинцев предупредили об ускорении инфляции
depositphotos.com

До конца 2020 года на динамику инфляции в Украине будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег. Об этом говорится в Обзоре инфляции, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно документу, этот механизм будет использоваться для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мероприятий.

В обзоре также отмечается, что рост потребительских цен будет возможен из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

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“В дальнейшем на протяжении 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньшими, чем прогнозировалось в начале года“, - сообщили в Минэкономики.

Напомним, на днях председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор не планирует запускать эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп ОВГЗ.

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Теги: инфляция, эмиссия гривны, Минэкономики
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 08:46
Оценка:  +4
гость
Кто бы сомневался.
Кость  (аноним)  19.08.2020, 08:25
Оценка:  -1
Кость
У, мля! Как оно по-европейски: предупреждают! Видать, у расейского МЧС научились...
гость  (аноним)  19.08.2020, 07:27
Оценка:  +2
гость
Пи..да ..ра..сы блядь пошли суки на х...у...й.
TRIGER25    18.08.2020, 17:19
Оценка:  +18
TRIGER25
как много красивых фраз ... а почему бы просто не написать правду - инфляция в связи с включением печатного станка ...
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