Украина возьмет в долг еще 250 млн евро: Подробности

Средства привлекаются "с целью выполнения Закона "О Государственном бюджете на 2020 год".

Украина в 2020 году осуществит государственные внешние заимствования путем привлечения кредитов от компании Cargill Financial Services International, Inc. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

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Согласно документу, кредиты привлекаются “с целью выполнения Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“.

Украина возьмет в долг еще 250 млн евро Урядовий портал

В условиях заимствований отмечается, что общая сумма кредитов составит 250 млн евро. На эту сумму насчитывается процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через 3 года после даты получения средств. Кроме этого, начисляется процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через 5 лет.

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Напомним, в начале августа министр финансов Сергей Марченко заявил, что до конца года Украина рассчитывает на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС.