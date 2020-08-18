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Украина возьмет в долг еще 250 млн евро: Подробности

Комментариев: 2
Средства привлекаются "с целью выполнения Закона "О Государственном бюджете на 2020 год".
Украина возьмет в долг еще 250 млн евро
Украина возьмет в долг еще 250 млн евро
depositphotos.com

Украина в 2020 году осуществит государственные внешние заимствования путем привлечения кредитов от компании Cargill Financial Services International, Inc. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

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Согласно документу, кредиты привлекаются “с целью выполнения Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“.

Украина возьмет в долг еще 250 млн евро
Украина возьмет в долг еще 250 млн евро
Урядовий портал

В условиях заимствований отмечается, что общая сумма кредитов составит 250 млн евро. На эту сумму насчитывается процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через 3 года после даты получения средств. Кроме этого, начисляется процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через 5 лет.

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Напомним, в начале августа министр финансов Сергей Марченко заявил, что до конца года Украина рассчитывает на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС.

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Теги: кредиты, Госбюджет, внешние заимствования
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Комментариев (2)
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Olifir4ik    18.08.2020, 18:46
Оценка:  0
Olifir4ik
зе берут , пускай жи и отдают.
гость  (аноним)  18.08.2020, 18:40
Оценка:  0
гость
Они что там, ё бнулись? Ещё в долг? Столько денег в долг взяли уже, но в стране всё хуже и хуже. Эти дармоеды задолбали своей жадностью. Сколько можно воровать ? Пи3дец какой-то.
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