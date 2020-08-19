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Кабмин недовыполнил план по расходам госбюджета - Счетная палата

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В ведомстве обвиняют правительство в излишней экономии денежных средств.
Кабмин недовыполнил план по расходам госбюджета - Счетная палата
Кабмин недовыполнил план по расходам госбюджета - Счетная палата
Урядовий портал

План расходов общего фонда государственного бюджета Украины в I полугодии 2020 года не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. Об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

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При этом он отметил, что план по бюджетным расходам недовыполнен, несмотря на то, что был уменьшен на 77 млрд грн.

“Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждения паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок“, - отметил чиновник.

Кабмин недовыполнил план по расходам госбюджета - Счетная палата
Кабмин недовыполнил план по расходам госбюджета - Счетная палата
Счетная палата Украины

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Комментируя поступления от государственных заимствований, Пацкан отметил, что они составляли 263 млрд грн, или треть поступлений госбюджета. При этом существенными являются риски неполучения на приемлемых условиях запланированных на 2020 год внешних заимствований и замещения их внутренними.

Общий объем государственного и гарантированного государством долга в I полугодии увеличился на 13,6% - до 2,3 трлн грн. При этом 60% суммы роста произошло за счет девальвации с начала года гривны к иностранным валютам.

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“Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ“, - резюмировал глава Счетной палаты.

Напомним, в начале июля глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что за первые шесть месяцев 2020 года общий фонд госбюджета недополучил 38,4 млрд грн запланированных доходов.

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Теги: Кабмин, Счетная палата, расходы бюджета
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