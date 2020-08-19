Нефть на мировых рынках продолжает дешеветь

Инвесторы сомневаются в скором восстановлении спроса на топливо.

Мировые цены на нефть элитных марок в среду опускаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:15 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,75% - до 45,12 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,58% - до 42,64 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, цены на “черное золото“ сдерживаются неопределенностью относительно темпов восстановления спроса. Так, все еще нет прогресса в вопросе экономического стимулирования в США. Белый дом согласен выделить на выплаты по безработице $1 трлн, а демократы требуют как минимум 2-триллионный пакет поддержки.

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В то же время сдерживающим фактором для снижения котировок стала информация неправительственного Американского института нефти. По его данным, коммерческие запасы сырья в США за неделю упали на 4,3 миллиона баррелей вместо прогнозированных 2,7 миллиона.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.