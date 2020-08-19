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Министром финансов Канады стала этническая украинка

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Христя Фриланд стала первой женщиной, возглавившей канадский Минфин.
Министром финансов Канады стала этническая украинка
Министром финансов Канады стала этническая украинка
depositphotos.com

Бывшая министр иностранных дел Канады, политик с украинскими корнями Христя Фриланд получила должность министра финансов страны. Об этом сообщает Лига со ссылкой на канадские СМИ.

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Фриланд приняла присягу, став первой женщиной на этом посту в истории Канады. С назначением ее уже поздравил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Искренне поздравляю Христю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. Убежден, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии“, - написал глава украинского МИД.

Министром финансов Канады стала этническая украинка
Министром финансов Канады стала этническая украинка
https://twitter.com/DmytroKuleba

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Также сообщается, что Фриланд заменила на посту министра финансов Билла Морно, подавшего в отставку в понедельник после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Напомним, в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и на тот момент вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд обсудили в телефонном разговоре сотрудничество двух стран в финансовой сфере и внедрение либерализации визового режима.

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Теги: Фриланд, Канада, украинская диаспора
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