С момента национализации ПриватБанка у финучреждения появилось 2 млн новых клиентов.

В ПриватБанке утверждают, что каждый второй украинец - их клиент depositphotos.com

По итогам 2019 года государственный ПриватБанк обслуживал 24,5 миллиона клиентов. Об этом говорится в годовом отчете финучреждения за 2019 год.

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“Каждый второй украинец - клиент ПриватБанка. Каждый первый - его акционер. После национализации в 2016 году банк принадлежит государству - а следовательно, и всем гражданам Украины“, - говорится в отчете.

Сообщается, что, по данным компании GfK, 49% жителей Украины старше 16 лет считают ПриватБанк своим основным банком. Также, согласно отчету, с момента национализации ПриватБанка у финучреждения появилось 2 млн новых клиентов.

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Напомним, что по данным НБУ больше половины прибыли украинских банков в 2019 году получил ПриватБанк. Согласно информации регулятора, из 59,6 миллиардов гривен прибыли Приват получил 32,609 млрд грн.