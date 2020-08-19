Озвучена цена первого российского электрокара
Стартовая стоимость первого российского электрокара Zetta составит 550 тысяч рублей (около $7 500). Об этом сообщает UBR со ссылкой на российские СМИ. Согласно сообщению, это дороже на 100 тысяч рублей ($1 370), чем предполагалось ранее.
Читай также: В Германии вдвое выросли продажи электрокаров
Согласно сообщению, базовая версия Zetta будет оснащена батареей емкостью 10 киловатт-часов, что, по заявлениям производителя, должно обеспечить дальность хода в 180 км без подзарядки.
Такие показатели могут конкурировать с китайскими электромобилями, которые при аналогичной стоимости имеют запас хода на одной зарядке до 100 км.
Также сообщается, что начать серийное производство первого российского электрокара планируют в конце 2020 года, но при условии одобрения заявки в Фонде развития промышленности и выделения средств.
Читай также: BMW представили электрический внедорожник iX3
“На разработку проекта уже потратили 570 млн рублей (почти $7,8 млн). Для начала производства потребуется еще 100 млн рублей (порядка $1,37 млн)“, - говорится в сообщении.
Напомним, что за первое полугодие 2020 года в Украине стало больше на 3516 единиц электрокаров.
Полная версия правил
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто!
Смерть м0ск0витам
Активно пресекает попытки трансляции кацапских телеканалов через интернет! Кацапов НАКУЙ!!!
ПЕТУХОВ, ИЗ ГОВНА И ШИШЕК, МЫ УЖЕ ВИДЕЛИ!
МОСКОВИТСКАЯ ПАДАЛЬ, ИДИТЕ НАКУЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!