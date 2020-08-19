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Озвучена цена первого российского электрокара

Комментариев: 9
Старт серийного производства Zetta запланирован на конец 2020 года.
Озвучена цена первого российского электрокара
Озвучена цена первого российского электрокара
depositphotos.com

Стартовая стоимость первого российского электрокара Zetta составит 550 тысяч рублей (около $7 500). Об этом сообщает UBR со ссылкой на российские СМИ. Согласно сообщению, это дороже на 100 тысяч рублей ($1 370), чем предполагалось ранее.

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Согласно сообщению, базовая версия Zetta будет оснащена батареей емкостью 10 киловатт-часов, что, по заявлениям производителя, должно обеспечить дальность хода в 180 км без подзарядки.

Такие показатели могут конкурировать с китайскими электромобилями, которые при аналогичной стоимости имеют запас хода на одной зарядке до 100 км.

Также сообщается, что начать серийное производство первого российского электрокара планируют в конце 2020 года, но при условии одобрения заявки в Фонде развития промышленности и выделения средств.

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“На разработку проекта уже потратили 570 млн рублей (почти $7,8 млн). Для начала производства потребуется еще 100 млн рублей (порядка $1,37 млн)“, - говорится в сообщении.

Напомним, что за первое полугодие 2020 года в Украине стало больше на 3516 единиц электрокаров.

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Теги: электрокары, российские авто, автопром
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 15:40
Оценка:  0
гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто!
Смерть м0ск0витам
гость  (аноним)  19.08.2020, 15:38
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех кацапских телеканалов,
Активно пресекает попытки трансляции кацапских телеканалов через интернет! Кацапов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  19.08.2020, 15:37
Оценка:  0
гость
ДА, ДА, ДА!
ПЕТУХОВ, ИЗ ГОВНА И ШИШЕК, МЫ УЖЕ ВИДЕЛИ!
МОСКОВИТСКАЯ ПАДАЛЬ, ИДИТЕ НАКУЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  19.08.2020, 15:36
Оценка:  0
гость
как продажные нацики переживпют за Россию. Сами свое же производство уничтожили, теперь плюются на всех как последние мрази
medved3558    19.08.2020, 14:40
Оценка:  0
medved3558
что то не написали на чем он работает - на дровах или мазуте ?
гость  (аноним)  19.08.2020, 13:43
Оценка:  +1
гость
Полгода минуло с обещанного срока, потрачены субсидия от Минпромторга (191 млн руб.) и кредит от Фонда развития моногородов (49,5 млн руб.). Уже и коронавирус не выглядит оправданием, хотя он, подыграл против Зетты. А электромобиля Zetta на рынке все нет, и никто сейчас уже не верит, что будет))
Russian-Troll    19.08.2020, 14:29
Оценка:  -1
Russian-Troll
Вы за наш электрокар и Крым не переживайте
гость  (аноним)  19.08.2020, 13:31
Оценка:  -4
гость
А сколько стоит первый украинский электрокар? И сколько их выпускают?
гость  (аноним)  19.08.2020, 13:30
Оценка:  -4
гость
хсвидомые гниды сами не производя должны начать вонять и обгаживать, ждемс..
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