Украинские газодобытчики сокращают производственные планы: Подробности

У компаний нет денег на реализацию масштабных проектов.

Украинские газодобывающие компании инициируют пересмотр своих программ, сокращая производственные планы. Об этом в интервью изданию Главком сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

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По его словам, цены на газ упали не только в Украине, но и во всем мире, и такая тенденция негативно отразилась на деятельности предприятий и на их планах.

“Если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а порой и просто уменьшается. Важно понимать, что это объективные причины: у компаний нет денег на реализацию масштабных проектов“, - сказал чиновник.

По словам Опимаха, на сегодняшний день инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты.

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“К примеру, если есть три скважины, то в первую очередь примут ту, которая наименее рискованная. С другой стороны, такие вызовы порождают и положительные вещи: чтобы выжить, компания пытается работать более эффективно с применением передовых технологий, минимизации рисков, повышения эффективности управленческих и технологических процессов“, - отметил глава Госгеонедр.

Напомним, что в феврале тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал увеличение добычи газа.