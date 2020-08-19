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Украинские газодобытчики сокращают производственные планы: Подробности

Комментариев: 2
У компаний нет денег на реализацию масштабных проектов.
Украинские газодобытчики сокращают производственные планы
Украинские газодобытчики сокращают производственные планы
depositphotos.com

Украинские газодобывающие компании инициируют пересмотр своих программ, сокращая производственные планы. Об этом в интервью изданию Главком сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

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По его словам, цены на газ упали не только в Украине, но и во всем мире, и такая тенденция негативно отразилась на деятельности предприятий и на их планах.

“Если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а порой и просто уменьшается. Важно понимать, что это объективные причины: у компаний нет денег на реализацию масштабных проектов“, - сказал чиновник.

По словам Опимаха, на сегодняшний день инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты.

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“К примеру, если есть три скважины, то в первую очередь примут ту, которая наименее рискованная. С другой стороны, такие вызовы порождают и положительные вещи: чтобы выжить, компания пытается работать более эффективно с применением передовых технологий, минимизации рисков, повышения эффективности управленческих и технологических процессов“, - отметил глава Госгеонедр.

Напомним, что в феврале тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал увеличение добычи газа.

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Теги: газодобыча, Госгеонедра, энергоресурсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 15:01
Оценка:  0
гость
Тем временем Роснефть приступила к добыче на Таймыре лучшей в мире нефти, аналогов которой не найдено во всем мире...
TRIGER25    19.08.2020, 15:08
Оценка:  0
TRIGER25
теперь осталось только найти покупателей на эту "не имеющую аналогов " )))))))
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