Минфин привлек в бюджет более 2,5 млрд грн через продажу ОВГЗ: Подробности

Доходность от двухлетних ценных бумаг превысила 10%.

Минфин привлек в бюджет более 2,5 млрд грн через продажу ОВГЗ depositphotos.com

Министерство финансов на аукционе 18 августа привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ в гривне и долларах 2,507 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

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Согласно сообщению, инвесторам были предложены гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также долларовые ОВГЗ со сроком погашения 8 месяцев.

Минфин привлек в бюджет более 2,5 млрд грн через продажу ОВГЗ facebook.com/minfin.gov.ua

“От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 1000 млн грн, двухлетних - 664 млн грн. Средневзвешенная доходность составила 7,82% и 10,14% соответственно. Еще $31 млн были привлечены от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,39%“, - говорится в сообщении.

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Напомним, что на прошлой неделе по итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 10,123 млрд грн в эквиваленте.