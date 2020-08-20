Получение разовой визы теперь будет стоить $20.

Кабмин снизил стоимость виз для въезда в Украину в четыре раза depositphotos.com

С 1 ноября 2020 года консульский сбор за разовую е-Визу для въезда в Украину будет составлять $20, за двухразовую - $30. Соответствующее постановление на заседании в среду утвердил Кабинет министров Украины. Ранее стоимость визы составляла $85.

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Также, согласно документу, е-Визы будут выдаваться быстрее: срочное оформление будет занимать 1 рабочий день, а обычная процедура - 3 рабочих дня. Сейчас срок рассмотрения визовых ходатайств составляет 9 дней.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что нововведениями смогут воспользоваться жители 48 иностранных государств.

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“Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем приход в Украину иностранных инвестиций“, - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, что власти Украины и Израиля призвали паломников-хасидов в этом году отказаться от поездки в Умань на еврейский новый год Рош га-Шана.