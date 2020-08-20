Курс валют на 20.08.2020: Нацбанк ослабляет гривну
Нацбанк установил официальный курс валют на 20 августа.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 20 августа на отметке в 27,31 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 9 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,60 грн. Это на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 20 августа:
- 100 долларов США - 2731 грн (+9 коп.)
- 100 евро - 3260 грн (+11 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.
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