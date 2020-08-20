Украина освободит от НДС отдельные проекты с Польшей: Подробности
Кабмин предлагает освободить от уплаты НДС некоторые операции по поставке товаров/услуг на территории Украины, осуществляемых польскими подрядчиками и их представительствами. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были поддержаны на заседании правительства в среду.
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Сообщается, что от уплаты НДС предлагается, в частности, освободить операции в рамках следующих проектов:
- по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы;
- международных автомобильных пунктов пропуска;
- по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона.
“Применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года“, - уточнили в Министерстве финансов Украины.
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В ведомстве считают, что поддержанные изменения дадут толчок активизации украинско-польского сотрудничества и “позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины“.
Напомним, в начале августа президент Польши Анджей Дуда пообещал помочь Украине в сохранении территориальной целостности Украины во время председательства в ОБСЕ.
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