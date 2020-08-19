В Украине появится еще один аэропорт: Подробности

Кабмин внес изменения в Программу развития украинских аэропортов.

В Украине появится еще один аэропорт Министерство инфраструктуры Украины

Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, это решение поможет ускорить завершение реконструкции взлетной полосы аэропорта “Одесса“, которая находится на завершающей стадии. В частности, будет дополнительно выделено 117 млн ​​грн на проектно-сметную документацию.

Изменения в Программу также предусматривают проектирование и строительство аэропорта “Мукачево“, который станет стратегической составляющей Западного транспортного узла Украины.

Шмыгаль также сообщил, что в ходе общения со словацким коллегой Игорем Матовичем была достигнута договоренность о возобновлении полноценной работы аэропорта “Ужгород“.

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“В сентябре во время планового визита президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения. И аэропорт “Ужгород“ сможет полноценно заработать, что раскроет дополнительные возможности для Закарпатья в части внутренних и международных авиаперевозок“, - сказал премьер.

Напомним, в начале августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что международному аэропорту “Львов“ имени Даниила Галицкого удалось достичь уровня безубыточности.