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В Украине появится еще один аэропорт: Подробности

Комментариев: 5
Кабмин внес изменения в Программу развития украинских аэропортов.
В Украине появится еще один аэропорт
В Украине появится еще один аэропорт
Министерство инфраструктуры Украины

Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, это решение поможет ускорить завершение реконструкции взлетной полосы аэропорта “Одесса“, которая находится на завершающей стадии. В частности, будет дополнительно выделено 117 млн ​​грн на проектно-сметную документацию.

Изменения в Программу также предусматривают проектирование и строительство аэропорта “Мукачево“, который станет стратегической составляющей Западного транспортного узла Украины.

Шмыгаль также сообщил, что в ходе общения со словацким коллегой Игорем Матовичем была достигнута договоренность о возобновлении полноценной работы аэропорта “Ужгород“.

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“В сентябре во время планового визита президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения. И аэропорт “Ужгород“ сможет полноценно заработать, что раскроет дополнительные возможности для Закарпатья в части внутренних и международных авиаперевозок“, - сказал премьер.

Напомним, в начале августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что международному аэропорту “Львов“ имени Даниила Галицкого удалось достичь уровня безубыточности.

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Теги: аэропорты, Кабмин, Мукачево, госпрограмма
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 19:54
Оценка:  0
гость
А коли відновлять аеропорт у Шестовиці (Чернігів)?
Путин-Xyйло    19.08.2020, 18:49
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Каломойша одна летает и та не регулярно. Главное деньги "освоить", а не аэропорт построить
Путин-Xyйло    19.08.2020, 18:50
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Еще и лозунг классный к выборам!
гость  (аноним)  19.08.2020, 18:20
Оценка:  0
гость
А где аэродромы для американских стратегических бомбардировщиков?
Кстати, поляки уже закупают F-35!
гость  (аноним)  19.08.2020, 18:13
Оценка:  0
гость
АЛЕ-Е-Е-Е!!! ГДЕ, МАТЬ ВАШУ, РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЯ ТАКТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ??!
НАДЕЕТЕСЬ НА ССЫКЛИВЫЙ, ПРОПЛАЧЕННЫЙ КАЦАПСКОЙ МРАЗЬЮ ЗАПАД?
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