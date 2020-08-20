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Нефть на мировых рынках дешевеет на 1%

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Перспективы восстановления спроса на топливо по-прежнему туманны.
Нефть на мировых рынках дешевеет на 1%
Нефть на мировых рынках дешевеет на 1%
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в четверг существенно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:10 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,79% - до 45,01 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,02% - до 42,49 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, цены на “черное золото“ сдерживаются неопределенностью относительно темпов восстановления спроса. Так, все еще нет прогресса в вопросе экономического стимулирования в США. Белый дом согласен выделить на выплаты по безработице $1 трлн, при этом демократы требуют как минимум 2-триллионный пакет поддержки.

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В то же время сдерживает котировки и информация минэнерго США. Согласно его данным, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в стране снизились только на 1,6 млн баррелей, тогда как эксперты прогнозировали уменьшение на 2,7 млн баррелей.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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