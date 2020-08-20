В Гостаможне Украины - новый руководитель: Кто он

Андрей Павловский до этого был заместителем главы Таможенной службы.

Временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины стал Андрей Павловский. О соответствующем решении Кабинета министров на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Информацию о назначении Павловского и. о. главы Гостаможни в своем Telegram-канале подтвердил и председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

До назначения и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрей Павловский был заместителем главы ведомства. Эту должность он занимал с 4 июня 2020 года.

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Ранее Павловский был директором департамента в Министерстве финансов, до этого работал первым заместителем генерального директора ГП ОК “Укруглереструктуризация“.

Напомним, что 25 апреля временно исполняющим обязанности Государственной таможенной службы Украины был назначен глава одного из департаментов ведомства Игорь Муратов.