Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Гостаможне Украины - новый руководитель: Кто он

Комментариев: 0
Андрей Павловский до этого был заместителем главы Таможенной службы.
В Гостаможне Украины - новый руководитель
В Гостаможне Украины - новый руководитель
depositphotos.com

Временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины стал Андрей Павловский. О соответствующем решении Кабинета министров на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Читай также: Кабмин повышает зарплату таможенникам на 50%

Информацию о назначении Павловского и. о. главы Гостаможни в своем Telegram-канале подтвердил и председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

До назначения и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрей Павловский был заместителем главы ведомства. Эту должность он занимал с 4 июня 2020 года.

Читай также: В Украине уволили 50% руководителей таможен

Ранее Павловский был директором департамента в Министерстве финансов, до этого работал первым заместителем генерального директора ГП ОК “Укруглереструктуризация“.

Напомним, что 25 апреля временно исполняющим обязанности Государственной таможенной службы Украины был назначен глава одного из департаментов ведомства Игорь Муратов.

Поделись:
Теги: Таможенная служба, кадровые назначения, органы власти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь