В самом глубоком кризисе находятся автопром, контейнерные и грузовые авиаперевозки.

Во ІІ квартале 2020 года показатель барометра мировой торговли достиг исторического минимума и составил 84,5 пункта. Как сообщили во Всемирной торговой организации, это на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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В ВТО отметили, что значение в 84,5 пункта - самое низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

Мировая торговля упала до исторического минимума - ВТО wto.org

По данным организации, из отраслей в самом глубоком кризисе находятся автомобильное производство (индекс 71,8), а также контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5).

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В то же время в ВТО считают, что дополнительные индикаторы указывают на частичное возобновление роста мировой торговли и производства в ІІІ квартале 2020 года.

Напомним, что по данным ВТО объем мирового товарооборота в І квартале 2020 года сократился на 3% в годовом исчислении.