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Мировая торговля упала до исторического минимума - ВТО

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В самом глубоком кризисе находятся автопром, контейнерные и грузовые авиаперевозки.
Мировая торговля упала до исторического минимума - ВТО
Мировая торговля упала до исторического минимума - ВТО
depositphotos.com

Во ІІ квартале 2020 года показатель барометра мировой торговли достиг исторического минимума и составил 84,5 пункта. Как сообщили во Всемирной торговой организации, это на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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В ВТО отметили, что значение в 84,5 пункта - самое низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

Мировая торговля упала до исторического минимума - ВТО
Мировая торговля упала до исторического минимума - ВТО
wto.org

По данным организации, из отраслей в самом глубоком кризисе находятся автомобильное производство (индекс 71,8), а также контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5).

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В то же время в ВТО считают, что дополнительные индикаторы указывают на частичное возобновление роста мировой торговли и производства в ІІІ квартале 2020 года.

Напомним, что по данным ВТО объем мирового товарооборота в І квартале 2020 года сократился на 3% в годовом исчислении.

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Теги: ВТО, торговля, мировой кризис
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.08.2020, 17:05
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гость
А пишут шо в Украине пик продаж автомобилей. 3,14здят канешна жы?
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