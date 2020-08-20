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Назван ущерб от незаконной рубки леса в Украине с начала года

Комментариев: 2
Наибольший ущерб причинен лесам Херсонской, Днепропетровской, Закарпатской, Черниговской и Хмельницкой областей.
Назван ущерб от незаконной рубки леса в Украине с начала года
Назван ущерб от незаконной рубки леса в Украине с начала года
facebook.com/AndriyMalovany

За первое полугодие 2020 года Государственная экологическая инспекция Украины провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

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По его словам, за причиненный ущерб к административной ответственности были привлечены 2 387 лиц, начислен ущерб на сумму более 177,4 млн грн.

По информации чиновника, наибольший ущерб за незаконную рубку деревьев начислен в Херсонской (почти 24 млн грн), Днепропетровской (почти 11,2 млн грн), Закарпатской (почти 9 млн грн), Черниговской (более 8,2 млн грн) и Хмельницкой (более 7,1 млн грн) областях.

Малеваный также сообщил, что за незаконные рубки деревьев, если не удастся установить, кто их совершал, будут отвечать лесохозяйственные предприятия.

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“Большинство подконтрольных территорий, покрытых лесом, принадлежат государственным лесохозяйственным предприятиям. Именно они несут ответственность за его сохранность и недопущение незаконных рубок и именно они должны платить убытки, если не установлено других лиц, непосредственно причинивших вред окружающей среде и государству“, - написал глава Госэкоинспекции.

Напомним, что в начале августа СБУ блокировала схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород из Закарпатской области в страны Евросоюза.

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Теги: вырубка леса, Госэкоинспекция, ущерб
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Комментариев (2)
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navigator2    20.08.2020, 14:34
Оценка:  0
navigator2
Тобто всім відомо але немає покараних, хорошо ж депутатікам
lusyika    20.08.2020, 12:39
Оценка:  0
lusyika
А шо ж такоє???? То ж Порошенко заробляв, а ЗЕльцман же "чесний"!!!! Шоб його від тієї чесності вивернуло!!!!!!!!!
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