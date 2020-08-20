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В Минфине объяснили очередную смену руководителя Гостаможслужбы

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По словам Марченко, предыдущее руководство медлило с реформированием ведомства.
В Минфине объяснили очередную смену руководителя Гостаможслужбы
В Минфине объяснили очередную смену руководителя Гостаможслужбы
Министерство финансов Украины/Facebook

Смена и. о председателя Государственной таможенной службы произошла из-за промедления с реформированием ведомства. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, реформа таможни не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета. При этом в последнее время Гостаможслужба медлила с переходом на единое юрлицо.

“К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо“, - отметил Марченко.

Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию.

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Напомним, что накануне временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины был назначен Андрей Павловский.

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Теги: Минфин, Гостаможня, кадровые перестановки
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гость  (аноним)  20.08.2020, 13:42
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ГЫ-ГЫ! Один наполнил свой семейный бюджет - дай наполнить другому! И в очереди к кормушкам их много...
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