В Минфине объяснили очередную смену руководителя Гостаможслужбы

По словам Марченко, предыдущее руководство медлило с реформированием ведомства.

Смена и. о председателя Государственной таможенной службы произошла из-за промедления с реформированием ведомства. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Читай также: Кабмин повышает зарплату таможенникам на 50%

По его словам, реформа таможни не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета. При этом в последнее время Гостаможслужба медлила с переходом на единое юрлицо.

“К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо“, - отметил Марченко.

Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию.

Читай также: В Украине уволили 50% руководителей таможен

Напомним, что накануне временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины был назначен Андрей Павловский.