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Электрозаправки могут появиться на всех украинских дорогах: Подробности

Комментариев: 1
В Мининфраструктуры готовят изменения в государственные строительные нормы.
Электрозаправки могут появиться на всех украинских дорогах
Электрозаправки могут появиться на всех украинских дорогах
depositphotos.com

Министерство инфраструктуры Украины предлагает разместить электрозаправки не только на автомагистралях государственного значения, но и на всех автомобильных дорогах общего пользования. Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщает Дело.

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По его словам, в министерстве уже готовят соответствующие изменения в государственные строительные нормы.

“Как владелец электромобиля я мечтаю, чтобы нас становилось только больше, потому что это инвестиции в здоровье и экологию. Ключ к этому прост - удешевление стоимости электромобиля и развитие инфраструктуры“, - сказал чиновник.

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По словам Криклия, Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено стимулирование использования электромобилей.

“Однако наша главная задача - создать условия для производства электромобилей в Украине“, - отметил министр.

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Он также сообщил, что Мининфраструктуры совместно с местными органами власти работает над обеспечением поэтапного перехода на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях.

Напомним, что в Украине в мае 2020 года были зарегистрировали 943 электромобиля - это на 300 машин больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Теги: электрозаправки, Мининфраструктуры, строительные нормы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.08.2020, 14:05
Оценка:  +1
гость
И на них массово будут заряжаться электроавтомобили украинского производства?
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