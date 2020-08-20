Электрозаправки могут появиться на всех украинских дорогах: Подробности

В Мининфраструктуры готовят изменения в государственные строительные нормы.

Электрозаправки могут появиться на всех украинских дорогах depositphotos.com

Министерство инфраструктуры Украины предлагает разместить электрозаправки не только на автомагистралях государственного значения, но и на всех автомобильных дорогах общего пользования. Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщает Дело.

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По его словам, в министерстве уже готовят соответствующие изменения в государственные строительные нормы.

“Как владелец электромобиля я мечтаю, чтобы нас становилось только больше, потому что это инвестиции в здоровье и экологию. Ключ к этому прост - удешевление стоимости электромобиля и развитие инфраструктуры“, - сказал чиновник.

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По словам Криклия, Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено стимулирование использования электромобилей.

“Однако наша главная задача - создать условия для производства электромобилей в Украине“, - отметил министр.

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Он также сообщил, что Мининфраструктуры совместно с местными органами власти работает над обеспечением поэтапного перехода на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях.

Напомним, что в Украине в мае 2020 года были зарегистрировали 943 электромобиля - это на 300 машин больше, чем за аналогичный период 2019 года.