СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце: Подробности
Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава Укрзализныци. Об этом сообщается на сайте СБУ.
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По данным следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филии “Пассажирская компания“ Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.
“Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филия выделила более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму денег“, - говорится в сообщении.
Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.
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“Сейчас для документирования противоправной деятельности СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур“, - сообщили в ведомстве.
Напомним, что в конце июля глава Укрзализныци Иван Юрик опроверг слухи о возможном банкротстве государственного ж/д перевозчика.
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