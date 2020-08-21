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СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце: Подробности

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Чиновники наживались на закупках для ремонта пассажирских вагонов.
СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце
СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава Укрзализныци. Об этом сообщается на сайте СБУ.

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По данным следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филии “Пассажирская компания“ Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце
СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце
ssu.gov.ua

“Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филия выделила более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму денег“, - говорится в сообщении.

Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце
СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце
ssu.gov.ua

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“Сейчас для документирования противоправной деятельности СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур“, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в конце июля глава Укрзализныци Иван Юрик опроверг слухи о возможном банкротстве государственного ж/д перевозчика.

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Теги: Укрзализныця, СБУ, хищения, госкомпании
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