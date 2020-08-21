Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Строительство Подольского моста: АМКУ открыл дело на 100 млн грн

Комментариев: 0
Участников строительства подозревают в тендерном сговоре.
Строительство Подольского моста: АМКУ открыл дело на 100 млн грн
Строительство Подольского моста: АМКУ открыл дело на 100 млн грн
facebook.com/khmelnitskyy.aleksey

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ открыло дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольского моста в Киеве на общую сумму около 100 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отделения Алексей Хмельницкий.

Читай также: В Киеве неизвестные украли детали недостроенного Воскресенского моста

По его словам, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок при участии ООО “Форма“ и ООО “Инвестиционно-строительная компания “Укрбуд“ в пяти закупках, проводимых КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“.

Хмельницкий отметил, что отделение Антимонопольного комитета, в частности, установило ряд обстоятельств:

Читай также: “Нокаут от Кличко“: Подольско-Воскресенский мост продолжат строить вопреки протестам

  • представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, который принадлежит “сопернику“, совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;
  • совместное использование IP-адресов для управления счетами;
  • не снижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах;
  • одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

Читай также: Кличко показал, как строится Подольско-Воскресенский мост

“То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы“, - написал представитель АМКУ.

Напомним, что Национальная полиция расследует дело о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Предварительная сумма ущерба оценивается в 80 млн грн.

Поделись:
Теги: АМКУ, Подольский мост, сговор, тендеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь