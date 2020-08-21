Строительство Подольского моста: АМКУ открыл дело на 100 млн грн

Участников строительства подозревают в тендерном сговоре.

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ открыло дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольского моста в Киеве на общую сумму около 100 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отделения Алексей Хмельницкий.

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По его словам, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок при участии ООО “Форма“ и ООО “Инвестиционно-строительная компания “Укрбуд“ в пяти закупках, проводимых КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“.

Хмельницкий отметил, что отделение Антимонопольного комитета, в частности, установило ряд обстоятельств:

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представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, который принадлежит “сопернику“, совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

совместное использование IP-адресов для управления счетами;

не снижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах;

одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

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“То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы“, - написал представитель АМКУ.

Напомним, что Национальная полиция расследует дело о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Предварительная сумма ущерба оценивается в 80 млн грн.