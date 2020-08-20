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Названы страны с наихудшими перспективами преодоления кризиса

Комментариев: 1
Россия находится в зоне "экстремального риска".
Названы страны с наихудшими перспективами преодоления кризиса
Названы страны с наихудшими перспективами преодоления кризиса
depositphotos.com

При восстановлении экономики после пандемии коронавируса с наибольшими проблемами столкнутся Бразилия, Индия и ЮАР. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материал одного из американских СМИ.

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Согласно сообщению, на эти государства приходится до 10% мирового ВВП, в них проживает пятая часть населения планеты. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, экономика этих трех стран в 2020 году сократится как минимум на 7%.

“Бразилия, Индия и ЮАР подвержены более высокому риску коррупции и потенциальных гражданских беспорядков, чем многие из их коллег по G-20. При этом Россия, Мексика и Индонезия, по мнению аналитиков, относятся к категории “экстремального риска“ или близки к ней“, - говорится в материале.

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По мнению авторов, не лучшим образом обстановка складывается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Так, по прогнозам банка Goldman Sachs, в некоторых регионах может произойти рекордное сокращение ВВП со времен Второй мировой войны. В числе наиболее пострадавших могут оказаться Мексика, Перу, Чили и Колумбия.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогноз падения ВВП страны на 2020 год.

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Теги: мировой кризис, Рецессия, коронавирус
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.08.2020, 16:16
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гость
Чего вы млять про Россию пишете, напишите про Украину. Или совсем так хреново, что стыдно написать?
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