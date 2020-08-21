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Курс валют на 21.08.2020: доллар продолжает дорожать

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Нацбанк установил официальный курс валют на 21 августа.
Нацбанк установил официальный курс валют на 21 августа
Нацбанк установил официальный курс валют на 21 августа
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 21 августа на отметке в 27,48 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 17 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,55 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 21 августа:

  • 100 долларов США - 2748 грн (+17 коп.)
  • 100 евро - 3255 грн (-5 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 21.08.2020: доллар продолжает дорожать
Курс валют на 21.08.2020: доллар продолжает дорожать
НБУ

Курс валют на 21.08.2020: доллар продолжает дорожать
Курс валют на 21.08.2020: доллар продолжает дорожать
НБУ

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.

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Теги: курс валют, НБУ, доллар, гривна, евро
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