Нацбанк установил официальный курс валют на 21 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 21 августа на отметке в 27,48 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 17 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,55 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 21 августа:

100 долларов США - 2748 грн (+17 коп.)

100 евро - 3255 грн (-5 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 21.08.2020: доллар продолжает дорожать НБУ

Курс валют на 21.08.2020: доллар продолжает дорожать НБУ

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.