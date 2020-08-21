Морской порт "Ольвия" передан в концессию катарской компании: Подробности

Это вторая по размеру прямая иностранная инвестиция после "Криворожстали" в истории Украины.

Министерство инфраструктуры Украины подписало договор о передаче в концессию компании QTerminals (Катар) специализированного николаевского морского порта “Ольвия“. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно условиям сделки, в течение первых пяти лет компания-концессионер инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. За все время концессии, а это 35 лет, будет привлечено до 17,3 млрд грн прямых инвестиций.

“Это событие делает историческим то, что это первая прямая катарская инвестиция и вторая по размеру после “Криворожстали“ за всю историю Украины“, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Также, по условиям договора, QTerminals обязуется ежегодно оплачивать концессионный платеж в сумме не меньше 80 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Также концессионер обязуется обеспечить не менее 2,5 млн тонн перевалки грузов в год и около 80 млн грн инвестиций в инфраструктуру г. Николаева.

Кроме того, концессионер обязуется в течение шести следующих лет гарантировать занятость трудовому коллективу и сохранение зарплаты работникам.

Напомним, что конкурс по передаче николаевского морского порта “Ольвия“ был завершен в январе 2020 года. Победителем стала компания из Катара QTerminals.