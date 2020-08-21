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Нефть на мировых рынках незначительно дорожает

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Страны ОПЕК+ обещают соблюдать нормы по сокращению добычи сырья.
Нефть на мировых рынках незначительно дорожает
Нефть на мировых рынках незначительно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу несущественно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:16 по Киеву октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,36% - до 45,06 доллара за баррель. В то же время цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,3% - до 42,95 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказали итоги недавнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Страны-участники, которые превысили свои квоты по добыче сырья в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки до конца сентября.

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Давление на стоимость топлива оказывают и данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице до 1,106 млн.

В то же время в центре внимания трейдеров остаются риски, связанные с пандемией коронавируса. По мнению аналитиков, вторая волна заражений может оказать дополнительное давление на восстановление спроса на нефть.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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