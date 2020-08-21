Прибыль украинских банков в июле сократилась почти на 20%: Подробности

За семь месяцев 2020 года прибыльность банковской системы упала почти на четверть.

Прибыль украинских банков в июле сократилась почти на 20% depositphotos.com

Банки Украины в июле 2020 года получили 4,599 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно информации регулятора, за семь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 22,7% - до 28,389 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (36,727 млрд грн).

Указывается, что доходы банков за январь-июль увеличились на 5,4% к аналогичному периоду 2019 года - до 149,109 млрд грн.

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При этом расходы украинской банковской системы за январь-июль составили 120,72 млрд грн. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, что по данным Минфина четыре украинских банка государственного сектора за шесть месяцев 2020 года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.