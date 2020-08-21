В НБУ не планируют снижать инфляционную цель в 5%: Названа причина

Если инфляция будет существенно отклоняться от цели, НБУ будет возвращать ее в намеченный коридор.

Снижение инфляционной цели, которая сейчас составляет 5%, на сегодняшний день может быть преждевременным. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

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В НБУ напомнили, что инфляционная цель в 5% была установлена ​​регулятором лишь пять лет назад и только в прошлом году она была достигнута. А чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, центробанки обычно держат инфляционный таргет на одном уровне много лет.

“Если в течение этого времени центральный банк показывает способность достигать своей цели, он приобретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики. А потом уже и цель можно пересматривать в сторону снижения“, - пояснили в Нацбанке.

Приемлемым является нахождение инфляции в диапазоне 5% +/- 1 п.п. Незначительные отклонения не навредят экономике. Но если инфляция будет отклоняться от цели существенно, то НБУ будет принимать меры, чтобы возвращать ее в указанный коридор.

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“Для этого НБУ, в частности, оперирует учетной ставкой: делает деньги или дешевле, чтобы подпитать инфляцию и экономику, или дороже - чтобы тормозить рост цен“, - говорится в сообщении.

Напомним, председатель НБУ Кирилл Шевченко на днях заявил, что повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен, запланированное на сентябрь 2020 года, не скажется на общем уровне инфляции.