В связи с Днем Независимости в банковских учреждениях будет не два выходных дня, а три - с субботы по понедельник включительно.

Украинские банки будут иметь не два, а три выходных дня. Об этом говорится в календаре, ранее утвержденном Национальным банком Украины.

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Так, 22, 23 и 24 августа будут для финансовых учреждений выходными. Это связано с Днем Независимости, который будет отмечаться в понедельник, 24 августа.

Украинские банки уходят на длинные выходные НБУ

В соответствии с календарем, ранее утвержденном НБУ, в 2020 году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в Украине.

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“Банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего“, - говорилось в сообщении регулятора.

Напомним, что в 2020 году украинцы будут отдыхать 11 дополнительных дней.