Украинские банки уходят на длинные выходные
Украинские банки будут иметь не два, а три выходных дня. Об этом говорится в календаре, ранее утвержденном Национальным банком Украины.
Читай также: Умеренная жара и средние осадки: Укргидрометцентр дал прогноз на август
Так, 22, 23 и 24 августа будут для финансовых учреждений выходными. Это связано с Днем Независимости, который будет отмечаться в понедельник, 24 августа.
В соответствии с календарем, ранее утвержденном НБУ, в 2020 году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в Украине.
Читай также: УЗ назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости
“Банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего“, - говорилось в сообщении регулятора.
Напомним, что в 2020 году украинцы будут отдыхать 11 дополнительных дней.
Полная версия правил