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Выполнение бюджета к концу года будет стопроцентным - Минфин

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В правительстве отреагировали на информацию Счетной палаты.
Выполнение бюджета к концу года будет стопроцентным - Минфин
Выполнение бюджета к концу года будет стопроцентным - Минфин
depositphotos.com

Украина к концу года выйдет на стопроцентное выполнение показателей государственного бюджета-2020. Об этом заявил заместитель министра финансов Денис Улютин.

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По его словам, на момент прихода новой команды в Минфин невыполнение бюджета составляло около 40 млрд грн.

“В последнее время работа Налоговой службы по борьбе со схемами возмещения, схемами уклонения от уплаты налогов догнала около 11 млрд перевыполнения. И это дает возможность понимать, что к концу года выйдем на стопроцентное выполнение бюджета“, - сказал чиновник.

По словам замминистра финансов, в начале лета Минфину пришлось снизить прогнозы по доходам госбюджета, что привело к увеличению дефицита. При этом поступления все равно оставались недостаточными.

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“Никто в то время не понимал, насколько сильно ударит коронакризис по Украине, по нашему экономическому состоянию, по экономической активности. Но сейчас мы достаточно уверенно видим, что выполнение будет стопроцентным“, - отметил Улютин.

Напомним, ранее на этой неделе в Счетной палате Украины заявили, что план доходов госбюджета в первом полугодии 2020 года был не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%.

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Теги: Минфин, государственный бюджет, дефицит госбюджета
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